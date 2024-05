Podcast

L’histoire de la chimiothérapie est un récit captivant de découverte scientifique et de progrès médical. Elle trouve ses racines dans les horreurs de la Première Guerre mondiale, où l’utilisation de gaz toxiques a dévoilé des propriétés potentiellement thérapeutiques. Cependant, ce n’est qu’au milieu du 20e siècle que la véritable ère de la chimiothérapie a commencé. Les années 1940 et 1950 ont vu émerger les premiers médicaments anticancéreux, tels que le méthotrexate et la cytarabine, qui ont ouvert la voie à des traitements plus ciblés et efficaces. Avec le temps, la recherche a permis de découvrir de nouveaux médicaments et de perfectionner les protocoles de traitement, conduisant à une amélioration significative des taux de survie et à une réduction des effets secondaires. Aujourd’hui, la chimiothérapie reste un outil essentiel dans l’arsenal de traitement contre le cancer, témoignant de décennies d’engagement scientifique et de dévouement à la lutte contre cette maladie dévastatrice.