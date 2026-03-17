La psychonutrition est un domaine fascinant et en pleine expansion qui explore l’interaction complexe entre la nutrition et la...
Si vous fermez les yeux, et que vous imaginez votre dernier trajet, vous visualisez des détails anodins que votre...
Dans l’ère contemporaine, l’actualité souligne quotidiennement l’impérieuse nécessité de prendre en compte les défis relatifs à la santé. L’équilibre...
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) touchent environ 700 000 personnes en France, dont 100 000 jeunes. Longtemps...
« Il semble qu’il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu’on pourrait appeler la mémoire...
Longtemps considéré comme une simple collection de bactéries passives logées dans nos intestins, le microbiote est aujourd’hui reconnu comme...
La prise en charge des addictions a considérablement évolué grâce aux avancées de la neurobiologie, permettant d’affiner les stratégies...
L’anatomie humaine est souvent présentée comme une mécanique d’une précision absolue, un chef-d’œuvre d’ingénierie biologique où chaque cellule jouerait...
Alors que nos yeux fatiguent toujours plus vite, zoom sur les nouvelles techniques permettant de lutter contre les maladies...
Le venin, souvent perçu comme une menace mortelle, est en réalité une source d’espoir croissante dans le domaine médical....
Nous vivons une époque où le sucre est omniprésent, caché dans les moindres recoins de notre alimentation industrielle, transformant...
La thyroïde est une petite glande souvent méconnue qui régule tout le métabolisme. Parfois, elle est touchée par des...
En juillet 2004, Patrick Le Lay, alors PDG de la chaîne TF1, déclare que « Ce que nous vendons...
Les troubles des conduites alimentaires sont en explosion. La pandémie de Covid-19, a accéléré et révélé une autre “pandémie”,...
Une éclairante exploration scientifique des possibilités thérapeutiques offertes par l’étude des protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines contenues dans nos...
Les antibiotiques sont l’arme la plus puissante contre les infections bactériennes. Mais à force d’en abuser, ces médicaments ont...
Qu’on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes, qu’il y ait la défaillance. Aujourd’hui,...
D’où viennent les médicaments que nous utilisons ? Beaucoup ont pour origine des substances naturelles produites par des plantes,...
Les pandémies mondiales, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, ont toujours représenté des défis colossaux pour les sociétés humaines. Parmi...
« Les rêves sont l’aquarium de la nuit » (Victor Hugo). A quoi rêvent les hommes et les femmes,...
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