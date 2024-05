Documentaire

C’est une maladie grave et invalidante, qui détruit le souffle inexorablement. Elle touche 400’000 personnes en Suisse, et selon l’OMS elle deviendra bientôt la 3e cause de mortalité dans le monde. Pourtant la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, est largement méconnue. 36.9° fait le point sur cette épidémie silencieuse. Un documentaire de Alain Orange et Yann-Olivier Wicht pour 36.9°.