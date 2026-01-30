Documentaire

Serons-nous un jour immortels ? Vivre mieux, en meilleure santé, plus longtemps, voire éternellement… C’est ce que nous promettent aujourd’hui la science et la technologie. Des paraplégiques se remettent à marcher grâce à une combinaison robotisée, l’exosquelette. Nos journalistes se sont rendus en Californie pour interviewer des magiciens anti-âge au Festival Révolution contre le vieillissement et la mort (RAAD). Google a débauché les meilleurs chercheurs pour en finir avec les maladies liées au vieillissement et rêve du médicament qui nous rendra immortels. A l’heure où la médecine anti-âge a le vent en poupe, la vieillesse pourrait-elle un jour devenir une maladie curable ? Enquête.

Un reportage Un documentaire réalisé par Jaqueline DUBUIS et Corinne PORTIER