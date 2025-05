Documentaire

À Suresnes, Bordeaux et Grenoble, Déborah, Priscilla et Thibaut défient l’impossible grâce à la science. Greffe d’utérus, greffe de mains, contrôle d’un avatar par la pensée : ces patients participent à des premières mondiales. Portés par l’amour, la technologie et des médecins d’exception, ils prouvent que l’espoir peut tout changer.

– Déborah, née sans utérus à cause du syndrome MRKH, rêve de devenir mère. Grâce à une première greffe d’utérus réalisée en France – avec sa propre mère comme donneuse – elle espère porter la vie.

– Priscilla, amputée des mains et des pieds à la suite d’une erreur médicale dramatique, s’accroche à l’espoir d’une double greffe de mains. Une opération rare qu’elle finira par subir aux États-Unis, entourée de son mari et d’un chirurgien français de renom.

– Thibaut, tétraplégique, reprend le contrôle… avec son cerveau. Des implants neuronaux lui permettent de diriger un avatar par la pensée : une première mondiale qui ouvre une voie inédite pour les personnes paralysées.