Conférence Le regard du peintre Des grottes de Lascaux à nos jours, notre héritage artistique met en lumière le caractère à la fois singulier...

Podcast Comment votre mémoire reconstruit le passé Plutôt que d’enregistrer fidèlement le passé, la mémoire le reconstruit. Ele ne fonctionne pas comme un enregistrement fidèle des...

Conférence Quand les neurosciences rencontrent l’éducation Mais que serait le corps sans le cerveau ? C’est la question que se pose Eric Gaspar, professeur de...

Podcast Régénérer ou la quête du Graal Quel est le point commun entre le capitaine crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Il s’agit de trois...

Podcast Notre cerveau à tous les niveaux Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast,...

Documentaire Organoïdes : des cerveaux de laboratoire pour la recherche Une technologie révolutionnaire est devenue une précieuse alliée pour la recherche : l’organoïde. Cette minuscule copie simplifiée d’organes permet...

Conférence Le cerveau, la recherche en train de se faire Le cerveau, cet organe mystérieux et complexe, continue de fasciner les scientifiques du monde entier. Depuis des siècles, les...

Documentaire Voir avec ses mains Longtemps on a cru que les personnes déficientes visuelles ne pouvaient se représenter l’espace. C’est heureusement faux. Mais cette...

Conférence Innover en intégrant les soins aux maladies infectieuses et chroniques en Afrique- Face à une double charge de morbidité, l’Afrique est confrontée à un défi sanitaire majeur : lutter simultanément contre...

Documentaire Xenius – Le sang, que peut-il nous apprendre ? \r

\r

La France et l’Allemagne ont besoin de quelque 7,5 millions de poches de sang chaque année. Mais il faut...

Documentaire Marseille dans la lutte contre les maladies infectieuses Notre équipe a suivi à Marseille, l’une des plus importantes équipes au monde dans la lutte contre les maladies...

Conférence De l’anorexie mentale à l’obésité, un cerveau aveugle aux changements corporels Malgré une perte de poids importante et un corps amaigri, les personnes souffrant d’anorexie mentale se sentent généralement plus...

Documentaire Pasteur, portrait d’un visionnaire « Pasteur » est un documentaire-fiction français, réalisé par Alain Brunard. Nous sommes au XIXe siècle ; quelques pays souffrent de...

Podcast Les cheveux continuent-ils de pousser après la mort ? On entend souvent dire que les cheveux continuent de pousser après la mort, mais en réalité, ce n’est qu’une...

Podcast Voir ! Regarder de manière négligée un écran de téléphone, regarder émerveillée le monde qui nous entoure, regarder à la dérobée...

Documentaire Vive les microbes ! L’augmentation spectaculaire du nombre de cas d’allergies et d’asthme mobilise de nombreux scientifiques en Europe. Après « La fabrique des...

Documentaire La révolution des nanocorps – Un remède de chameau Du hasard de leur découverte aux applications et espoirs qu’ils suscitent dans le traitement de maladies comme Alzheimer et...

Documentaire Comment booster notre cerveau Q.I., mémoire, agilité, comment booster notre cerveau ? Il est impossible d’augmenter certaines de nos capacités intellectuelles.