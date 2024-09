Documentaire

En été, on rêve de vêtements légers et confortables qui nous préserveraient de la transpiration. On bannit donc tous les textiles synthétiques et on s’oriente vers des fibres naturelles comme le lin, le coton ou le bambou. Le lin est très agréable à porter, il est frais, confortable. Mais le coton a lui aussi les mêmes propriétés. Et le bambouu dernier né de ces fibres naturelles, serait la matière idéale pour l’été. Alors finalement lequel choisir quand chacun se targue d’être le textile de l’été ?

Un documentaire d’Anne Fonteneau.