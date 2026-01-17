Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût
Longtemps reléguée à l’intime, la lingerie d’exception se distingue par ses matières et ses gestes d’entretien, hérités d’un savoir-faire...
Entre hommages, rééditions et musées privés : la mode célèbre ses archives comme un trésor patrimonial. Dior, Chanel, Balenciaga,...
Les bijoux recyclés de Fifi la Ferraille
T-shirts à 6 €, jeans à 15 € : qui paie vraiment le prix de la mode low cost...
Chaque année, plus de 100 milliards d’habits sont vendus partout dans le monde. À l’origine de cette explosion de...
Pour faire des économies, pour le plaisir, ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus...
Faire fortune en vidant le dressing de Madame
Le mois de septembre, c’est l’occasion de trier et de renouveler la garde-robe de ses enfants. Mais cette année,...
Corset, guêpière, porte-jarretelle, soutien-gorge, ou encore culotte… Depuis l’Antiquité, la femme porte des sous-vêtements. Confortables et fonctionnels ou véritables...
Pour une nouvelle génération de créateurs, la « fast fashion » et les vêtements jetables, c’est fini ! Leur credo :...
Je mets des vêtements spéciaux tellement je pue
La mode militaire a toujours été un mélange fascinant de fonctionnalité et de style, mais ces dernières années, elle...
Le marché des vêtements de seconde main a le vent en poupe. Une étude l’estime aujourd’hui à plusieurs dizaines...
C’est le retour du body, pour toutes les tailles et formes Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Les accessoires sont la touche finale qui sublime une tenue, mais maîtriser leur superposition peut s’avérer complexe. Bien agencés,...
Défilé Métiers d’Art au Ritz et Machines à coudre. Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble...
Tous les jours de l’été ne sont pas donnés aux femmes. Bien qu’elles s’y plaisent au bord des plages,...
Quel maillot de bain fera de vous la star de la plage ?
Coiffure, manucure, maquillage, ongles, tous les soins de beauté.. à la maison, le rêve pour beaucoup ! Plus besoin...
