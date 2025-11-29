Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi !
Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...
Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...
Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante...
Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...
Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...
Depuis deux ans elles ont fait un retour remarqué dans nos garde-robes : ce sont les doudounes ! Ceinturées,...
Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...
S’habiller à la mode, sans casser sa tirelire, c’est la préoccupation de beaucoup de français. Pour dénicher les vêtements...
On la voit partout, dans la rue, dans les boutiques, sur nos fils de réseaux sociaux. La veste dite...
Prolonger la tenue de votre parfum peut sembler un véritable défi, surtout si vous souhaitez profiter pleinement de votre...
Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...
La fast fashion, ce phénomène planétaire qui a bouleversé notre manière de consommer les vêtements, semble aujourd’hui atteindre un...
Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...
Résumé des points abordésLe châle : l’accessoire féminin indispensable des beaux jours Aux origines du châle : une pièce chargée...
Franck Sorbier, figure emblématique de la haute couture française, s’est imposé comme l’un des créateurs les plus audacieux et...
Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...
Dans l’océan infini de la mode, certaines tendances semblent surgir du passé pour captiver notre imagination et notre admiration....
Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...
Ouvriers, punk, fashionista… les Dr. Martens ont fait du chemin depuis leur création.
