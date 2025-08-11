Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les reines de la lingerie française | Partie 2 On retrouve nos passionnées de lingerie. A Paris, Sandrine s’apprête à présenter ses créations aux danseuses du Crazy Horse....

Documentaire Les reines de la lingerie française | Partie 1 Corset, guêpière, porte-jarretelle, soutien-gorge, ou encore culotte… Depuis l’Antiquité, la femme porte des sous-vêtements. Confortables et fonctionnels ou véritables...

Article Le parfum : l’écho de notre identité Le parfum a toujours été bien plus qu’un simple accessoire de beauté ; il est l’écho olfactif de notre...

Documentaire Ne jetez plus les restes de vos produits de beauté Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...

Documentaire Apprenez à vous dessiner des sourcils de rêve Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Sous le maquillage – Le culte du bien être et de l’apparence Emmanuel Descombes s’attache à suivre le quotidien de trois élèves esthéticiennes en formation dans des écoles du sud de...

Documentaire Hair Graffiti : le tuning des cheveux Qui veut faire une oeuvre de ses cheveux ? Bleu, rose, vert on part découvrir le le tuning version...

Documentaire Une collection Printemps pour concurrencer le luxe Le Printemps, une enseigne qui embellit votre corps

Documentaire Comment s’habiller chic pour aller au travail ? Les fashion faux-pas au bureau ne peuvent pas être un motif de licenciement, mais ils vous ridiculisent devant vos...

Article L’Abaya homme dans le Monde Occidental L’Abaya, symbole de grâce et d’élégance dans le monde oriental, a depuis longtemps conquis le cœur des hommes occidentaux...

Documentaire Nos vieux habits font le tour du monde Où finissent vraiment nos vieux habits ? Pour le savoir, Mise au point a placé des trackers dans des...

Article Sélectionner et entretenir vos piercings Choisir et entretenir ses bijoux corporels peut transformer votre apparence tout en exprimant votre personnalité. Que vous soyez un...

Documentaire Mon corps est une œuvre d’art | Partie 1 « Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...

Documentaire Vers une mode plus éthique et éco-responsable Au moyen de prix bas et de collections sans cesse renouvelées, la « fast fashion » attire de nombreux consommateurs –...

Article Sacoche ou sac à dos : le duel des accessoires incontournables ! On a tous été confrontés à ce moment où, en pleine journée bien remplie, on cherche désespérément un stylo,...