Comment trouver le sac tendance sans casser la tirelire ?
Réalisateur : Stéphanie Zwicky
On retrouve nos passionnées de lingerie. A Paris, Sandrine s’apprête à présenter ses créations aux danseuses du Crazy Horse....
Corset, guêpière, porte-jarretelle, soutien-gorge, ou encore culotte… Depuis l’Antiquité, la femme porte des sous-vêtements. Confortables et fonctionnels ou véritables...
Le parfum a toujours été bien plus qu’un simple accessoire de beauté ; il est l’écho olfactif de notre...
Qui n’a jamais rêvé d’attirer un peu plus de bonheur dans sa vie, ou même de provoquer la chance...
Des jeans en ortie
Des ongles ultra tendance
Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...
Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Emmanuel Descombes s’attache à suivre le quotidien de trois élèves esthéticiennes en formation dans des écoles du sud de...
Qui veut faire une oeuvre de ses cheveux ? Bleu, rose, vert on part découvrir le le tuning version...
Le Printemps, une enseigne qui embellit votre corps
Les fashion faux-pas au bureau ne peuvent pas être un motif de licenciement, mais ils vous ridiculisent devant vos...
L’Abaya, symbole de grâce et d’élégance dans le monde oriental, a depuis longtemps conquis le cœur des hommes occidentaux...
Où finissent vraiment nos vieux habits ? Pour le savoir, Mise au point a placé des trackers dans des...
Choisir et entretenir ses bijoux corporels peut transformer votre apparence tout en exprimant votre personnalité. Que vous soyez un...
« Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...
Au moyen de prix bas et de collections sans cesse renouvelées, la « fast fashion » attire de nombreux consommateurs –...
On a tous été confrontés à ce moment où, en pleine journée bien remplie, on cherche désespérément un stylo,...
Les cheveux courts sont souvent synonymes de praticité et de modernité. Cependant, leur apparente simplicité peut parfois poser un...
Tu vois ce moment où tu découvres un truc et tu te dis : « Ok, c’est bizarre… mais j’adore »...
