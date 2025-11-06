En 1960, à Gibraltar, un enfant rêveur voit le jour. De la danse à la mode, il se forge...
Avec Juliette, Adélaïde, Fanny et Anais, nous avons parlé de production éthique et de matières éco-responsables. Nous avons discuté...
Michel Basquiat, Kurt Cobain, René Magritte… Vous avez forcément déjà vu les œuvres de ces artistes sur des t-shirts,...
Les cheveux, la cible numéro une pour rester jeune
À l’été 2025, deux scandales impliquant les collections de Prada, grande maison de couture et de mode, et d’Adidas,...
Trouver une montre qui reflète vraiment votre style, c’est marier esthétique, durabilité et identité propre. Ce choix ne relève...
Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon
En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...
Rolex, montre des stars et des riches par excellence, continue de fasciner le monde entier. Combien les amoureux de...
Qui n’a jamais rêvé d’attirer un peu plus de bonheur dans sa vie, ou même de provoquer la chance...
Pour beaucoup de femmes, le premier confinement a servi de déclic. À cause de la fermeture forcée des 65...
Lyon, juin 2024 – Selon l’Institut Français de la Mode, le marché de la mode en France a réalisé...
Lorsqu’il s’agit de sélectionner un pyjama féminin, beaucoup de femmes ont tendance à se concentrer uniquement sur le style...
Que valent les parfums à bas prix? Y a-t-il des risques à les utiliser ?
Pour avoir un corps sublime, pensez aux vêtements gainants ! Réalisateur : Barbara Bernard
De plus en plus de créateurs s’intéressent à la mode recyclée, surtout dans les pays anglo-saxons (Canada et Grande-Bretagne)...
Paris est en ébullition. La Fashion Week va démarrer, 10 jours sous haute tension. Mais les stars ne sont...
Alexandra, 17 ans, a un nouveau sujet de dispute en famille: doit-elle, ou non, se faire tatouer ? Sa...
Vanessa Baroni, une créatrice passionnée de bijoux, a débuté sa carrière dans le milieu de la mode en tant...
Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
