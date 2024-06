Documentaire



Le crochet, un truc de grand-mères ? Pas si sûr. En 2024, sa pratique n’est ni désuette, ni sage, ni strictement féminine. Sur les corps, dans les clubs techno, jusque dans les backrooms et glory holes, le crochet tantôt sculpte des installations éphémères, tantôt tricote des tenues jouant sur la transparence, pour donner chaud autrement. Organique, sensuel, parfois dégoulinant, il sort de l’image douillette qu’on lui prête et joue avec la douceur de la laine. Et si les techniques de couture pouvaient devenir politiques et questionner la masculinité entre les mains des hommes, ou les violences sexistes lorsqu’elles sont sublimées par les femmes ? Tracks rencontre celles et ceux qui donnent du fil à retordre aux clichés sur le crochet.