Documentaire

Charlotte est une jeune anglaise de 31 ans. Ex-vendeuse de lingerie au caractère bien trempé, elle a décidé de monter de toutes pièces le premier concours de Miss pour femmes en surpoids en Angleterre.

Une façon pour elle de lutter contre la grossophobie et d’aider les femmes à s’accepter dans une société qui les stigmatise trop souvent.

Charlotte trouvera-t-elle un lieu à la hauteur de son show ? Arrivera-t-elle à faire venir un public nombreux ? Parviendra-t-elle à convaincre de potentielles candidates de se lancer dans l’aventure ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « La revanche des rondes »

