Documentaire Comment s’habiller sans gaspiller ? Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...

Documentaire J’ai créé le 1er concours de Miss pour femmes en surpoids | Partie 2 Le concours créé par Charlotte prend forme : les candidates sont au point, Charlotte leur a trouvé des costumes...

Article L’imprimé léopard : une allure sauvage qui traverse les époques L’imprimé léopard n’est pas simplement un motif, c’est une véritable déclaration de style. Apportant une touche d’exotisme, de sensualité...

Article Comment choisir le pyjama féminin parfait pour chaque saison ? Lorsqu’il s’agit de sélectionner un pyjama féminin, beaucoup de femmes ont tendance à se concentrer uniquement sur le style...

Documentaire Le retour des bretelles C’est le grand retour de la bretelle. En élasthanne, soie ou cuir les bretelles sont des accessoires indispensables dans...

Documentaire Faut-il craquer pour les baskets compensées ? Un focus sur la fameuse basket à talons ! Réalisateur : Barbara Bernard

Documentaire Les youtubeuses, nouvelles stars de la beauté Portrait de ces jeunes stars du net qui s’imposent dans le milieu de la beauté

Article Fabriquer ses bijoux soi-même : 3 conseils pour bien les réussir Au-delà des vêtements, les bijoux que vous portez rechaussent votre beauté et vous mettent plus en valeur. Vous trouverez...

Documentaire Luxe : vous verrez vos sacs d’une autre manière LVMH, 42 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Kering, 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Voici l’histoire de deux géants...

Documentaire Vers une mode plus éthique et éco-responsable Au moyen de prix bas et de collections sans cesse renouvelées, la « fast fashion » attire de nombreux consommateurs –...

Documentaire Le rouge à lèvres Vingt-sept tubes de rouge à lèvres se vendent dans le monde toutes les secondes et presque toutes les femmes...

Documentaire Dior : les coulisses de la maison de luxe française 2017 est une année historique pour la maison Dior. Ce patrimoine français de la haute-couture fête ses 70 ans,...

Documentaire Tatouages semi-permanents, que valent-ils vraiment ? Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...

Documentaire Histoire de souliers – La sandale Cette chaussure, donne le ton : C’est l’été. Pourtant, la sandale n’est pas qu’une simple chaussure de plage. Elle...

Podcast La mode : entre fantasmes, clichés et réalité C’est le roi de la punchline mondaine et le prince des backstages de défilés: j’ai l’honneur de recevoir Loïc...