Pour avoir un corps sublime, pensez aux vêtements gainants !
Réalisateur : Barbara Bernard
Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...
Le concours créé par Charlotte prend forme : les candidates sont au point, Charlotte leur a trouvé des costumes...
L’imprimé léopard n’est pas simplement un motif, c’est une véritable déclaration de style. Apportant une touche d’exotisme, de sensualité...
Charlotte est une jeune anglaise de 31 ans. Ex-vendeuse de lingerie au caractère bien trempé, elle a décidé de...
Lorsqu’il s’agit de sélectionner un pyjama féminin, beaucoup de femmes ont tendance à se concentrer uniquement sur le style...
C’est le grand retour de la bretelle. En élasthanne, soie ou cuir les bretelles sont des accessoires indispensables dans...
Un focus sur la fameuse basket à talons ! Réalisateur : Barbara Bernard
Portrait de ces jeunes stars du net qui s’imposent dans le milieu de la beauté
Au-delà des vêtements, les bijoux que vous portez rechaussent votre beauté et vous mettent plus en valeur. Vous trouverez...
LVMH, 42 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Kering, 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Voici l’histoire de deux géants...
Au moyen de prix bas et de collections sans cesse renouvelées, la « fast fashion » attire de nombreux consommateurs –...
Quand les cheveux décident de passer au vert
Vingt-sept tubes de rouge à lèvres se vendent dans le monde toutes les secondes et presque toutes les femmes...
2017 est une année historique pour la maison Dior. Ce patrimoine français de la haute-couture fête ses 70 ans,...
Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...
Cette chaussure, donne le ton : C’est l’été. Pourtant, la sandale n’est pas qu’une simple chaussure de plage. Elle...
Tous les jours de l’été ne sont pas donnés aux femmes. Bien qu’elles s’y plaisent au bord des plages,...
C’est le roi de la punchline mondaine et le prince des backstages de défilés: j’ai l’honneur de recevoir Loïc...
Est-ce vraiment hygiénique d’essayer les vêtements en magasin ?
Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...
