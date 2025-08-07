Des ongles ultra tendance
Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...
Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
A l’origine des baskets, il y a le Caoutchouc sans lequel ses chaussures silencieuses et adhérentes n’existeraient pas. Les...
Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...
Orlando Bloom, Bradley Cooper, Jared Leto, Zlatan, les grandes stars ont toutes craqué pour le man bun !
Stéphanie nous montre comment se faire des mèches colorées flashy à la maison Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Le secteur de la mode est en constante évolution et il est intéressant de se demander ce qui l’attend...
À l’occasion du lancement du nouveau parfum Boss Bottled United, 5 stars internationales réunissent leurs talents pour montrer le...
Avec un cours de l’or qui ne cesse de grimper, de nouveaux chercheurs d’or ont fait leur apparition. Ils...
La lingerie féminine ? Des dessous chics, sexy ou juste confortables, mais surtout un marché très juteux.
Nos chaussures en disent long sur notre façon d’avancer dans la vie. Selon Freud, elles sont un symbole de...
Quand laisser pousser ses poils devient à la mode.
Cette chaussure qui a traversé les âges a connu bien des générations. Elle est l’incontournable du soulier féminin. Estelle...
Longtemps ancré dans des traditions tribales et ethniques, le tatouage traverse les âges depuis plus de 5 000 ans....
Au-delà des vêtements, les bijoux que vous portez rechaussent votre beauté et vous mettent plus en valeur. Vous trouverez...
Visite des coulisses de l’école qui forme la future élite de la Haute Couture. Un documentaire de Visites Privées.
Après de multiples péripéties, la Maison Lejaby renait sous la direction de Jean d’Arthuis. Elle ouvre sa première boutique...
Deux fois par an, un événement extraordinaire se produit dans le monde de la haute couture, transformant Paris en...
