Documentaire Ne jetez plus les restes de vos produits de beauté Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...

Documentaire Apprenez à vous dessiner des sourcils de rêve Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Style et confort : le pyjama fait son come back ! Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...

Documentaire Comment bien choisir ses baskets ? A l’origine des baskets, il y a le Caoutchouc sans lequel ses chaussures silencieuses et adhérentes n’existeraient pas. Les...

Documentaire Tatouages semi-permanents, que valent-ils vraiment ? Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...

Documentaire Les stars craquent pour le man bun ! Orlando Bloom, Bradley Cooper, Jared Leto, Zlatan, les grandes stars ont toutes craqué pour le man bun !

Documentaire Amusez vous avec les colorations pop Stéphanie nous montre comment se faire des mèches colorées flashy à la maison Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Article Quel avenir dans le secteur de la mode d’ici 2030 ? Le secteur de la mode est en constante évolution et il est intéressant de se demander ce qui l’attend...

Documentaire Boss Parfums réunit une équipe de foot pas comme les autres À l’occasion du lancement du nouveau parfum Boss Bottled United, 5 stars internationales réunissent leurs talents pour montrer le...

Documentaire Revendre ses bijoux de famille Avec un cours de l’or qui ne cesse de grimper, de nouveaux chercheurs d’or ont fait leur apparition. Ils...

Documentaire La face cachée des petites culottes La lingerie féminine ? Des dessous chics, sexy ou juste confortables, mais surtout un marché très juteux.

Documentaire Sneakers, talons aiguilles : ce que nos chaussures disent de nous Nos chaussures en disent long sur notre façon d’avancer dans la vie. Selon Freud, elles sont un symbole de...

Documentaire La barbe, une exclusivité masculine ? Quand laisser pousser ses poils devient à la mode.

Documentaire Histoire de souliers – L’escarpin Cette chaussure qui a traversé les âges a connu bien des générations. Elle est l’incontournable du soulier féminin. Estelle...

Documentaire Tatouage, les français l’ont dans la peau Longtemps ancré dans des traditions tribales et ethniques, le tatouage traverse les âges depuis plus de 5 000 ans....

Article Fabriquer ses bijoux soi-même : 3 conseils pour bien les réussir Au-delà des vêtements, les bijoux que vous portez rechaussent votre beauté et vous mettent plus en valeur. Vous trouverez...

Documentaire L’école de la chambre syndicale de la couture parisienne Visite des coulisses de l’école qui forme la future élite de la Haute Couture. Un documentaire de Visites Privées.

Documentaire Dessous chics, la nouvelle aventure Lejaby Après de multiples péripéties, la Maison Lejaby renait sous la direction de Jean d’Arthuis. Elle ouvre sa première boutique...