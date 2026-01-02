Documentaire

T-shirts à 6 €, jeans à 15 € : qui paie vraiment le prix de la mode low cost ? La mode à bas prix a un coût invisible : celui des vies humaines, des maladies, de la dégradation environnementale et de la pollution des eaux. Ce reportage dévoile les coulisses de l’industrie textile mondialisée, de l’Inde aux rayons des grandes enseignes. Il interroge aussi les logiques industrielles qui poussent à simplifier, copier, délocaliser, pour proposer toujours plus à toujours moins cher.

En fin d’émission, une autre voie émerge : celle de marques engagées qui misent sur des matières durables comme le tencel, issues de forêts gérées écologiquement. Peut-on concilier style, accessibilité et responsabilité ? Ce documentaire donne des clés pour mieux consommer… ou consommer moins.