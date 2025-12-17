Documentaire

Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois un style, une mode ou bien une forme de direction artistique qu’on adopte pour tout, le concept d’aesthetics révèle un univers où les apparences se font l’enveloppe de modes de vies très riches et codifiés dont les natures et les messages véhiculés oscillent entre l’anodin, le controversé et le nauséabond.

Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d’interactions virtuelles. C’est un continent invisible et pourtant, c’est ici que nous vivons désormais. Dans ce territoire intangible sont apparues de nouvelles esthétiques, de nouvelles pratiques et de nouvelles formes de langages destinés à communiquer nos idées, nos réflexions et nos émotions. Dans cet immense océan composé de 1 et de 0, une autre culture se dévoile, avec ses propres codes, ses propres croyances et autant de visions

de la réalité.

Si nous nous présentons à vous aujourd’hui, c’est pour vous inviter au plus surprenant des voyages car comme dans tout territoire inexploré, les découvertes y sont riches, fascinantes et parfois effrayantes.

Bienvenue dans cette dimension magnifique et vertigineuse, bienvenue dans _UNDERSCORE.

Une série documentaire de ALT236 et Gilles Stella (2025, France) disponible jusqu’au 29/09/2028