C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans !
Réalisateur : Stéphanie Zwicky
L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...
Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion
Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...
Nafrayou possède un look exceptionnel et haut en couleur qu’elle assume complétement. Si à Marseille son look surprend, voir...
« Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...
L’hiver arrive, le froid aussi, il est temps de ressortir les manteaux ! Quoi de mieux pour rester bien...
Marion se rapproche à grands pas de ses objectifs: mettre à profit son titre de Miss pour défendre la...
Autrefois symbole du glamour tropical à Hollywood puis longtemps considérée comme le summum de la ringardise, la chemise hawaïenne...
Découvrez les origines fascinantes de la mode afro-chic en Afrique du Sud, des chemises emblématiques de Mandela aux tenues...
L’imprimé léopard n’est pas simplement un motif, c’est une véritable déclaration de style. Apportant une touche d’exotisme, de sensualité...
Vous êtes sur le point de sortir et la question se pose : quel sac choisir pour transporter vos...
Quand on pense à Karl Lagerfeld, son image apparaît tout de suite : chevelure argentée nouée en catogan, grosses...
L’été approche à grands pas, et avec lui vient une envie de légèreté et de durabilité. Parmi les accessoires...
La coupe mulet fait son grand retour dans le monde de la mode. Nous avons suivis un mannequin portant...
Avec un cours de l’or qui ne cesse de grimper, de nouveaux chercheurs d’or ont fait leur apparition. Ils...
La publicité cible de plus en plus les seniors. Ces derniers ont même conquis les réseaux sociaux où ils...
Un mariage c’est avant tout la robe de mariée : des robes de princesses et des prix qui flambent...
Le cuir bon marché est de plus en plus populaire et à la mode, offrant un look rock’n roll....
Diane a toujours souffert d’un grand complexe : elle n’a jamais aimé la forme de ses fesses. Une situation...
