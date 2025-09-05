Ressources Dans la même catégorie

Article L’obsidienne dorée et la Labradorite L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...

Documentaire Offrez-vous des ongles de star ! Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Un sweat à 90€ vs 11€ Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion

Article Comment porter le béret ? Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...

Documentaire Mon corps est une œuvre d’art | Partie 2 Nafrayou possède un look exceptionnel et haut en couleur qu’elle assume complétement. Si à Marseille son look surprend, voir...

Documentaire Mon corps est une œuvre d’art | Partie 1 « Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...

Documentaire Comment bien choisir sa doudoune L’hiver arrive, le froid aussi, il est temps de ressortir les manteaux ! Quoi de mieux pour rester bien...

Documentaire Je rêve de devenir mannequin grande taille | Partie 2 Marion se rapproche à grands pas de ses objectifs: mettre à profit son titre de Miss pour défendre la...

Documentaire Aloha Shirt : de kitch à icône Autrefois symbole du glamour tropical à Hollywood puis longtemps considérée comme le summum de la ringardise, la chemise hawaïenne...

Documentaire Comment la mode façonne l’identité en Afrique du Sud Découvrez les origines fascinantes de la mode afro-chic en Afrique du Sud, des chemises emblématiques de Mandela aux tenues...

Article L’imprimé léopard : une allure sauvage qui traverse les époques L’imprimé léopard n’est pas simplement un motif, c’est une véritable déclaration de style. Apportant une touche d’exotisme, de sensualité...

Article Sac banane ou sac bandoulière : quel sac vous convient le mieux ? Vous êtes sur le point de sortir et la question se pose : quel sac choisir pour transporter vos...

Podcast Karl Lagerfeld, la tyrannie du style Quand on pense à Karl Lagerfeld, son image apparaît tout de suite : chevelure argentée nouée en catogan, grosses...

Article Le Tote Bag, l’accessoire éco-responsable de l’été L’été approche à grands pas, et avec lui vient une envie de légèreté et de durabilité. Parmi les accessoires...

Documentaire Coupe mulet : la tendance de l’année La coupe mulet fait son grand retour dans le monde de la mode. Nous avons suivis un mannequin portant...

Documentaire Revendre ses bijoux de famille Avec un cours de l’or qui ne cesse de grimper, de nouveaux chercheurs d’or ont fait leur apparition. Ils...

Documentaire Le boom des mannequins seniors La publicité cible de plus en plus les seniors. Ces derniers ont même conquis les réseaux sociaux où ils...

Documentaire Les bons plans des robes de mariées Un mariage c’est avant tout la robe de mariée : des robes de princesses et des prix qui flambent...

Documentaire Que vaut le cuir bon marché ? Le cuir bon marché est de plus en plus populaire et à la mode, offrant un look rock’n roll....