Quand on arrive à Salerne, la plupart des voyageurs tournent immédiatement les yeux vers l’ouest — la célèbre côte amalfitaine, ses falaises vertigineuses, ses villages colorés et la mer qui scintille. Pourtant, en prenant la direction opposée, une autre Italie se dévoile. Une Italie plus secrète, plus authentique. Et surtout, loin des foules.

Bienvenue dans l’arrière-pays campanien, où les montagnes racontent des histoires oubliées, les villages semblent figés dans le temps, et chaque virage sur la route réserve une surprise.

Pourquoi partir vers l’intérieur ?

Salerne est bien plus qu’un simple point de départ vers la mer. C’est une ville à cheval entre le littoral et les montagnes des Apennins. Et c’est justement ce positionnement qui en fait une base idéale pour découvrir une région méconnue.

En à peine trente minutes de route, les paysages changent radicalement. La mer disparaît dans le rétroviseur, remplacée par des vallées profondes, des forêts de châtaigniers, et des villages où le temps semble avoir ralenti. Ici, pas de files interminables, pas de menus traduits en dix langues. Juste la vraie vie italienne.

Pour voyager à votre rythme, une location de voitures est le meilleur choix. Plusieurs agences à Salerne proposent des véhicules compacts, idéals pour naviguer sur les routes sinueuses de la région.

Cava de’ Tirreni : une pépite à deux pas

À dix minutes de route au nord de Salerne, Cava de’ Tirreni vous accueille avec ses arcades médiévales et son atmosphère paisible. La rue principale, bordée de portiques élégants, invite à la flânerie. Ici, on s’attarde volontiers sur une terrasse, un espresso à la main, en écoutant les cloches de l’abbaye toute proche.

Prenez le temps de monter jusqu’à l’Abbaye de la Trinité, nichée dans les collines depuis plus de mille ans. Les lieux respirent la sérénité, et le silence y est presque sacré.

Parc des Monts Picentins : nature à l’état brut

En poursuivant votre route vers l’est, l’air devient plus frais, plus pur. Vous entrez dans le Parco Regionale dei Monti Picentini, un espace protégé, riche en sentiers de randonnée, cascades, et panoramas à couper le souffle.

Balades conseillées :

Valle della Caccia (Oasi WWF) : une promenade facile, idéale en famille, ponctuée de petits ponts et de ruisseaux.

: une promenade facile, idéale en famille, ponctuée de petits ponts et de ruisseaux. Monte Polveracchio : pour les marcheurs plus aguerris, avec une vue splendide sur les vallées et les montagnes.

En chemin, faites halte dans des villages comme Giffoni Valle Piana, connu pour son festival du film, ou Acerno, petit bourg forestier où le temps semble suspendu.

Calvanico & Montella : un goût d’authenticité

Si votre estomac commence à crier famine, roulez jusqu’à Calvanico. Dans ce village perché, les nonnas préparent encore les pâtes à la main, et le vin est souvent servi directement depuis le tonneau.

Le plat à ne pas manquer ? Cavatelli al cinghiale — des pâtes fraîches au sanglier. Et si vous êtes de passage en automne, ne ratez pas les fêtes de la châtaigne à Montella, village emblématique de ce fruit emblématique.

Histoire oubliée : le village fantôme de Romagnano al Monte

Toutes les découvertes ne sont pas joyeuses. Romagnano al Monte est un ancien village détruit par le tremblement de terre de 1980. Aujourd’hui, il ne reste que des ruines, des façades fissurées, et des rues silencieuses.

Pourtant, le lieu dégage une beauté étrange. La nature a repris ses droits : les plantes grimpent sur les murs effondrés, et le vent souffle entre les fenêtres vides. Une visite qui ne laisse pas indifférent.

Où dormir : entre fermes et refuges

Loin des hôtels standardisés, l’arrière-pays offre des agriturismos — des fermes familiales où l’on dort bien et mange encore mieux.

Quelques adresses à retenir :

Il Rifugio del Falco (Calvanico) : vue panoramique, accueil chaleureux, et cuisine maison.

: vue panoramique, accueil chaleureux, et cuisine maison. La Tavernola (Montella) : parfait pour les amoureux de la montagne.

: parfait pour les amoureux de la montagne. Tenuta Montelaura (Forino) : un peu plus proche de Salerne, avec des dégustations de vin à la clé.

Conseils pratiques pour la route

Optez pour une petite voiture. Les routes de montagne sont parfois très étroites.

Les routes de montagne sont parfois très étroites. Ayez du liquide. Certains commerces n’acceptent pas la carte.

Certains commerces n’acceptent pas la carte. Un peu d’italien fait toujours plaisir. Même quelques mots peuvent ouvrir bien des portes.

Même quelques mots peuvent ouvrir bien des portes. Laissez-vous porter. L’intérêt n’est pas d’arriver vite, mais de découvrir doucement.

Conclusion : l’autre visage de la Campanie

Oui, la côte est magnifique. Mais l’intérieur des terres recèle une beauté plus discrète, plus sincère. En quittant Salerne vers les montagnes, vous quittez aussi les circuits touristiques classiques. Ce que vous gagnez en retour ? De véritables rencontres, des paysages à l’état brut, et le goût de l’Italie profonde.

Alors, la prochaine fois que vous poserez le pied à Salerne, pensez à tourner le volant vers l’inconnu. Vous ne le regretterez pas.