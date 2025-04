Documentaire

Avec ses eaux turquoise, la richesse de sa culture bouddhiste et sa faune et sa flore luxuriantes, la Thaïlande est une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Le royaume est aujourd’hui tiraillé entre le boom de la modernité et la volonté de sauvegarder des traditions vieilles de plusieurs siècles. Tiga part au «pays des sourires», qui entretient et promeut son histoire et sa culture tout en adaptant les codes occidentaux.