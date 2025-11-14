Vivre deux mois dans l’obscurité…
Le Costa Rica fascine autant qu’il apaise – un pays minuscule à l’échelle de l’Amérique centrale, mais gigantesque par...
Lucien et Marinette sont des retraités heureux. Ils vivent dans ce joli pavillon de 120 mètres carrés avec jardin....
Une lance dans la main, un bouclier dans l’autre, ils donnent tout pour faire tomber à l’eau leur adversaire....
Avec sa coque insubmersible, une noix de coco peut flotter pendant 100 jours en mer.
Immergé dans la culture et le quotidien des peuples nomades au rythme de leurs déplacements, Christophe Cousin a choisi...
Long de 380 kilomètres, le Tarn compte parmi les plus grandes rivières de France. Son voyage débute sur les...
Des vacanciers d’un genre nouveau profitent de leurs vacances pour tenter de nouvelles expériences : Un stage de survie...
Le monde regorge de lieux fascinants qui éveillent notre curiosité, nourrissent notre imagination et défient souvent toute explication rationnelle....
« Carnets d’Egypte » est une invitation a la découverte de la vie quotidienne en Egypte aujourd’hui. En 1920,...
Prague, capitale de la République tchèque devenue indépendante en 1993, est une ville fascinante de beauté. Située au centre...
Le Cirque de Mafate est un cirque naturel situé sur l’île de La Réunion, dans l’océan Indien. Il s’agit...
La région du Puy de Dôme, nichée au cœur du massif central, se présente comme une destination de rêve...
Le département du Vaucluse, niché au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’impose comme une destination incontournable pour les...
Au début du siècle, l’Everest était un mythe qui symbolisait l’aventure. Les plus grands états du monde y ont...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Ils sont 5 amis (Bruno, Laurent, Isabelle, Laurence et Joël), fans des sixties. Il y a 3 ans, ils...
Aux Seychelles la carte postale se vit au quotidien. Ce jardin d’Eden éparpillée sur une centaine d’îles est synonyme...
Paris a sa Seine, Londres, sa Tamise, mais Rome a depuis longtemps oublié son Tibre. Le fleuve, remisé entre...
Si pour le monde entier, Calgary est la ville des jeux olympiques d’hiver de 1988, pour les Canadiens, c’est...
Raphaël de Casabianca embarque pour le deuxième week-end de la saison. Il part pour Prague, capitale européenne, ville aux...
