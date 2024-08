Documentaire

Jérôme se rend en Ecosse, point de départ : Glasgow. Nous verrons et écouterons la scène musicale écossaise. Jérôme déambulera en kilt dans les rues de Glasgow et nous emmènera en randonnée dans le parc des Cairngorms voir une faune et flore exceptionnelle. Il fera du golf avec un coach et finira cette échappée écossaise au festival de Beltane.