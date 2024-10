Documentaire



Si la Suède est souvent cité comme en avance sur les questions sociétales, c’est parce qu’elle place le bien-être est au coeur des préoccupations de ses habitants : découvrez les secrets du bonheur suédois, un savant mélange entre bien-être personnel, vie de famille et travail.

Tiga se rend en Suède, royaume scandinave où la nature règne. Terre de nature grâce à ses lacs, ses montagnes et surtout ses forêts, la Suède intrigue par ses aurores boréales, ses petits villages de pêcheurs et sa culture viking. Le pays a su préserver son environnement tout en créant des villes cosmopolites, à l’image de Göteborg sur la côte ouest, ou bien de sa capitale, Stockholm.

Il existe un lien sacré entre ses habitants (qui sont moins de 10 millions !) et la nature. En Suède, deux tiers du territoire sont couverts de forêts. Les littoraux atlantiques et baltiques sont parsemés d’archipels et de plages sableuses. L’intérieur est couvert de lacs et de fleuves et, toute la frontière avec la Norvège, est une belle chaîne de montagnes, les Alpes Scandinaves. Les lacs sont très grands et nombreux : le Majeur, ou le Vänern qui dépasse les 5500 km2 ! Avec cette nature au cœur du quotidien des habitants, la Suède se dispute chaque année la place du pays le plus heureux avec ses voisins scandinaves.

Stockholm est un modèle à suivre en terme d’écologie et de développement durable : la destination rêvée pour voyager responsable. Ici, on parle de la Grön attitude, ou « attitude verte ». Il y a quelques années, la ville a été élue la première capitale verte d’Europe. Et pour cause : les parcs et espaces verts couvrent 40 % de la ville.

Le temps d’un été, Tiga découvre ce paradis des amateurs de nature, de paysages grandioses entièrement préservés et de sports de plein air. Étendues gelées, confortables maisonnettes, forêt primaire, îles rocheuses, folklore vikings… La meilleure période pour visiter la Suède est l’été pour profiter des longues journées. En plein mois de juillet, le soleil se lève à 3h00 et se couche à 23h00 !