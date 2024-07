Documentaire

Surnommée la Venise du Nord , la capitale suédoise compte 7000 expatriés français pour environ 1,5 million d’habitants. Construite sur un archipel de 14 îles, la ville attire grâce à son décor majestueux : le magnifique palais royal, des forêts à perte de vue et un climat exceptionnel avec des étés très chauds et des hivers atteignant -20°C. Stockholm séduit aussi les expatriés par sa qualité de vie au travail, son modèle éducatif où les enfants sont rois et sa cuisine, secteur dans lequel nos compatriotes se sont imposés. Avant-gardiste, la capitale est également connue et appréciée pour son ouverture d’esprit. Les couples LGBT peuvent y mener une vie qu’ils n’auraient jamais pu avoir ailleurs dans le monde. Mais la bête noire de cet eldorado, c’est le logement. Y trouver un appartement est un véritable challenge. Il faut souvent des années pour réussir à en louer un de manière légale alors la plupart des expatriés ont recourt à la sous-location. Alors fait-il bon vivre à Stockholm ? Et surtout à quel prix ? Travail, logement, nourriture, éducation, vous allez découvrir le quotidien de ces Français qui ont choisi de s’installer dans cette mégalopole nordique.

Un documentaire de Marie Crépin.