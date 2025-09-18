Article

Les fruits occupent une place centrale dans notre alimentation et éveillent souvent notre curiosité par leurs propriétés physiques. Parmi ces caractéristiques intrigantes, on note la capacité de certains fruits à flotter alors que d’autres coulent.

Un exemple classique est celui des pommes et des poires. Mais pourquoi les pommes surnagent-elles tandis que les poires plongent ?

La réponse réside principalement dans la composition et la structure interne de ces fruits. Les pommes sont constituées d’environ 25 % d’air. Cette structure alvéolaire, semblable à une éponge, est due à la disposition spécifique des cellules et des espaces intercellulaires qui piègent l’air.

C’est cette grande quantité d’air qui confère aux pommes une flottabilité suffisante pour rester à la surface de l’eau. En d’autres termes, la densité globale d’une pomme est inférieure à celle de l’eau, ce qui explique pourquoi elle flotte.

En revanche, les poires ont une composition différente. Bien qu’elles contiennent également de l’air, leur structure est plus dense, avec des cellules plus compactes et moins d’espaces intercellulaires. Cela signifie que la proportion d’air dans les poires est bien inférieure à celle des pommes.

Par conséquent, la densité des poires est souvent supérieure à celle de l’eau, ce qui les amène à couler.

La différence de densité entre ces deux fruits a aussi des implications au-delà de leur capacité à flotter. Elle influence leur texture, leur croquant et même leur conservation.

Les cellules aérées des pommes leur donnent cette texture croquante et juteuse que beaucoup apprécient. À l’inverse, la texture des poires, plus ferme et granuleuse, est due à leur structure cellulaire dense.

Il est fascinant de constater comment des caractéristiques physiques simples, comme la densité, peuvent avoir des répercussions aussi variées. La compréhension de ces propriétés peut s’avérer utile dans diverses applications, de la cuisine à la science alimentaire.

Par exemple, savoir que les pommes flottent peut être pratique pour certaines techniques de cuisson ou de stockage.