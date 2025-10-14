Ressources Dans la même catégorie

Conférence Aux sources de la physique quantique Dans cette conférence, nous revisiterons les concepts les plus profonds qui ont donné naissance à la Physique Quantique. De...

Conférence La fusion thermonucléaire et ses controverses La fusion thermonucléaire – le « graal » souvent cité de la production d’énergie – suscite autant d’enthousiasme que...

Conférence Que savons-nous du temps ? Le temps, dans sa nature la plus profonde, demeure l’un des concepts les plus mystérieux et insaisissables que l’humanité...

Article C’est quoi, le mur du son ? Le concept du mur du son est un phénomène fascinant qui a captivé l’imagination des scientifiques, des ingénieurs et...

Conférence Le temps existe-t-il vraiment ? Vous croyez tout savoir du temps ? Etienne Klein, physicien et auteur, décortique d’un point de vue philosophique et...

Conférence De quoi la matière est-elle le nom ? Dans notre esprit, les notions de masse et de matière sont solidaires et même intriquées : nous éprouvons autant...

Conférence Jongler avec des photons dans une boîte pour explorer la frontière classique-quantique Jongler avec des photons dans une boîte illustre les expériences menées pour explorer la frontière entre le monde quantique...

Documentaire Détecter les ondes gravitationnelles La détection des ondes gravitationnelles est le fruit d’une véritable prouesse technologique : afin de déceler le passage d’une...

Documentaire Comment fonctionne une centrale nucléaire ? Une centrale nucléaire est une usine de production d’électricité. Elle utilise pour cela la chaleur libérée par l’uranium qui...

Podcast Tout ce temps ! La seconde est une unité de mesure du temps qui est couramment utilisée dans le système international d’unités (SI)....

Documentaire Allons-nous trouver la théorie du tout ? Formuler la théorie du tout, celle qui décrirait toutes les lois de l’Univers à partir d’une seule loi fondamentale...

Conférence Les chats sont-ils liquides ? Physicien et chercheur au CNRS à l’Institut Jacques Monod à l’Université de Paris Diderot, Marc-Antoine Fardin met volontiers en...

Conférence Les sœurs savantes, Marie Curie et Bronia Dluska Sans sa sœur Bronia Dluska, Marie Curie serait restée gouvernante en Pologne. Elle n’aurait pas gagné Paris pour s’inscrire...

Podcast Le mètre Aujourd’hui, installez-vous confortablement, on va en parcourir des kilomètres. Parce qu’en cet épisode, à multi-chroniques, à l’honneur, une nouvelle...

Conférence La gravitation quantique remet-elle en cause le Big bang ? Aurelien Barrau passe en revu les dernières avancées de la cosmologie physique. Il explique comment la gravitation quantique pourrait...

Conférence Peut-on voyager dans le temps ? La possibilité de voyager dans le temps est régulièrement évoquée par les magazines scientifiques, parfois même par les scientifiques...

Documentaire Comment les atomes forment et déforment les étoiles Du bouillonnement de particules élémentaires naquit le noyau d’un atome d’hélium : c’était la première formation d’une étoile.

Conférence Les limites de la machine humaine : l’apport de la biomécanique Qu’est-ce qui fait qu’Usain Bolt cour(ai)t si vite ? Comment se fait-il que les humains ne sautent pas très...

Conférence Intrication Quantique Depuis le débat entre Einstein et Bohr, jusqu’au prix Nobel d’Alain Aspect en 2022, venez explorer l’étrangeté du monde...