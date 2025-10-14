La fusion nucléaire, ce processus fascinant par lequel les étoiles brillent depuis des milliards d’années, représente l’un des plus grands espoirs énergétiques de l’humanité. Contrairement à la fission nucléaire qui divise les noyaux atomiques lourds, la fusion consiste à unir deux noyaux légers, comme ceux de l’hydrogène, pour former un noyau plus lourd, tout en libérant une quantité colossale d’énergie. Ce phénomène est au cœur du Soleil, où des millions de tonnes d’hydrogène se transforment chaque seconde en hélium, produisant une lumière et une chaleur essentielles à la vie sur Terre.