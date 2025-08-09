Documentaire

Danny est atteint de trouble obsessionnel compulsif qui l’empêche de vivre normalement. Il entend une voix surnommée Idiota qui le menace et l’oblige à reproduire sans cesse certains comportements. Danny, lui, est nettoyeur compulsif. Il est incapable de se détendre, ne supporte pas que quelqu’un d’autre touche à ses affaires et passe des journées entières à tout ranger.

En suivant une thérapie dans l’un des meilleurs hôpitaux de Londres, Jack et Danny parviendront-t-ils à se débarrasser de toutes leurs angoisses ?

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Mon fils souffre de tocs

Montage : Rodolphe Rinnert

