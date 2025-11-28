Aujourd’hui, 20 millions de Français et de Françaises connaitraient des problèmes de chute de cheveux. Manque de chance ! La mode n’est plus au crâne rasé, mais aux cheveux longs. Du coup, les méthodes soi-disant miracles pour stopper la calvitie et faire repousser les cheveux pullulent… Lotions quotidiennes, brosse à cheveux lasers mais aussi, pour ceux que ça ne rebute pas, opérations chirurgicales pour réimplanter des vrais cheveux. Pour les hommes, il existe les coiffures d’appoint, anciennnement appelées moumoute, et pour les femmes, l’extension de cheveux, la solution miracle pour avoir une crinière de rêve. C’est la grande tendance du moment et des petits malins font fortune en se lançant sur ce nouveau créneau.
Réalisé par Dorothée Marro
Montage de Pauline Cathala
Combien ça coute?, TF1