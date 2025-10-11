-
Article
Les agrumes, tels que les mandarines, clémentines et oranges, sont des fruits populaires qui trouvent facilement leur place dans...
-
Article
La dermopigmentation, souvent appelée maquillage permanent ou tatouage cosmétique, est une technique de plus en plus populaire qui vise...
-
Documentaire
Il y a un deux ans et demi, Lorène Vivier, 37 ans, a été diagnostiquée atteinte de la maladie...
-
Podcast
Faut-il prendre un traitement hormonal ? Vous êtes nombreuses à me poser la question. Il y a encore beaucoup...
-
Conférence
Le vieillissement n’est pas une maladie ! Dans le cadre de l’opération Télévie, le professeur Vincent Castronovo donnait les...
-
Article
Le tatouage est une forme d’art corporel qui a gagné en popularité au fil des années. Cependant, pour les...
-
Documentaire
L’histoire commune des femmes s’écrit avec le sang. Celui qui s’écoule chaque mois de la puberté à la ménopause....
-
Documentaire
Exhiber un corps parfait… à tout prix ? Un nombre grandissant de sportives, les « fit girls », se saisissent des...
-
Article
La mésothérapie est une technique médicale et esthétique qui a gagné en popularité pour son approche minimalement invasive et...
-
Conférence
On a tous besoin de se sentir mieux en ce moment ! Sérotonine, dopamine, ocytocine, endorphine ; vous avez...
-
Documentaire
Le tampon hygiénique, lancé en France en 1951, a participé à l’émancipation des femmes. Mais aujourd’hui, à partir d’analyses...
-
Article
Nul besoin d’être un expert en santé capillaire pour comprendre que la perte de cheveux peut être une expérience...
-
Documentaire
En 2011, plus de onze mille praticiens ont été mis en cause pour des erreurs médicales en France. C’est...
-
Article
La Spiruline est l’aliment parfait pour restaurer notre santé et la santé de notre planète. C’est une algue-bleue qui...
-
Article
Le cannabidiol, ou CBD, est l’un des composants les plus étudiés du cannabis en raison de ses effets bénéfiques...
-
Documentaire
Lèvres refaites, poitrines gonflées, fesses bombées… désormais, aucune partie du corps n’échappe aux bistouris des plasticiens. La chirurgie esthétique...
-
Podcast
Bon atterrissage sur la planète famille, le podcast qui fait rimer écologie et parentalité. Nous accueillons Laure Ducos, qui...
-
Documentaire
En 2005, Temps Présent avait filmé de bout en bout une greffe du cœur en pédiatrie, qui a sauvé...
-
Article
L’aphantasie est un trouble peu connu du fonctionnement de l’esprit humain. Il se caractérise par l’incapacité de certaines personnes...
-
Documentaire
Suisse, France, Allemagne, Belgique: février 2011. La Suisse est le seul pays au monde qui permet aux étrangers de...