Conférence

Depuis des millénaires, les huiles essentielles occupent une place de choix dans les pratiques thérapeutiques et de bien-être à travers le monde. Extraites de plantes aromatiques, ces substances concentrées renferment des propriétés médicinales et olfactives puissantes qui séduisent aussi bien les adeptes de la médecine naturelle que les curieux en quête de solutions alternatives. Que ce soit pour soulager le stress, améliorer le sommeil, apaiser des douleurs ou encore embellir la peau, les huiles essentielles sont devenues incontournables dans la recherche d’un équilibre entre corps et esprit. Mais quelles sont leurs véritables vertus, et comment les utiliser de manière sécurisée ?