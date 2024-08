Documentaire

Ce documentaire explore les relations amoureuses où des femmes plus âgées, souvent appelées « cougars », sont en couple avec des hommes plus jeunes. Le reportage met en lumière les perceptions et les préjugés entourant ces relations, en contrastant avec l’acceptation sociale des couples où l’homme est plus âgé que la femme. Il aborde également les défis et les dynamiques de ces relations, offrant une perspective sur la manière dont elles sont perçues dans la société.