Documentaire

Éric a 38 ans. Il y a 9 mois, il a perdu Myriam, sa femme, emportée par un cancer. Depuis, il élève seul Jade et Noah, ses enfants de 9 et 6 ans. Peu de temps avant sa disparition, Myriam avait fait promettre à Éric de refaire rapidement sa vie. C’est ce qu’il s’apprête à faire. Il a rencontré Coryne il y a peu, et a récemment proposé à la jeune femme de venir s’installer, elle et ses 3 enfants, dans sa maison. Une décision très rapide… et très mal vue par son fils Noah et par sa mère, Christiane.

Fabienne est mère d’une jeune fille de 19 ans. Célibataire depuis quelques années, elle s’était toujours promis de ne pas refaire sa vie avec un homme ayant des enfants.