Documentaire

Le documentaire « Raconte-moi… Haïti et Montréal »dévoile le parcours d’intégration montréalais de trois familles d’origine haïtienne qui ont bénéficié du programme de parrainage du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) suite au séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010. Du rêve à la réalité, confrontée au choc entre générations d’immigrants, la vie montréalaise des réfugiés du séisme est parsemée d’ajustements au sein de leur famille d’accueil et dans leur nouvelle vie quotidienne. Ces familles qui résident dans les arrondissements Montréal-Nord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rivière-des-Prairies– Pointe-aux-Trembles, comme ces Montréalais d’origine haïtienne qui les ont parrainées, nous en livrent des témoignages poignants. Nous revivons avec eux leur histoire d’immigration et d’adaptation au Québec dans divers quartiers de Montréal. En s’entremêlant au quotidien, le parcours de ces Montréalais d’origine haïtienne arrivés à diverses époques, parrains ou parrainés, nous permet de mieux comprendre l’aventure de cette communauté qui a fait de Montréal la plus importante ville d’accueil des Haïtiens au Canada. Des entrevues avec différents intervenants et partenaires du projet de soutien à l’intégration, de liaison et d’accompagnement (SILA) complètent ce portrait. Documentaire réalisé par Radu Juster Productrice déléguée et conception : Marie-Denise Douyon, coordinatrice de production : Marie-Christine Jeanty