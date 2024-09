Documentaire



Zinedine Zidane, Alain Bernard, Richard Virenque, Luc Alphand autant de légendes du sport révélées en PACA. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des plus titrées de France et pourtant, le département des Alpes-Maritimes compte deux fois moins de licenciés sportifs, rapporté à sa population, que la Loire-Atlantique… Comment concilier pratique amateur et pratique de haut niveau ? Le sport n’est-il que compétition ? Nous poserons la question au champion olympique de natation Alain Bernard qui transmet désormais son savoir aux jeunes espoirs du cercle des nageurs d’Antibes. Nous vous emmènerons ensuite en prison, au centre pénitentiaire de Tarascon. Derrière les grilles, Séverine Rouressol organise un cours d’escrime pour les jeunes détenus en rupture pour aider à leur réinsertion. Sport en prison, sport en liberté, découvrez aussi dans cette émission le « Parkours » : popularisé par le film « Yamakasi » écrit par Luc Besson. Cet art du déplacement urbain se pratique en dehors de toute fédération et de tout encadrement. Rencontre avec Yoan Derek qui a fait de l’enseignement de ce sport atypique son métier et qui a décidé d’entraîner en salle les jeunes toulonnais avant qu’ils ne sautent d’une terrasse à l’autre. Sport santé, « Itinéraires Bis » vous emmènera ensuite à la rencontre de celles qui ont développé les premières un programme de gymnastique douce adapté aux personnes atteintes de cancer. Découvrez ensuite avec nous le tout nouveau stade de Nice : « L’Allianz Rivieira », un stade aux lignes futuristes. Rencontre avec l’une des architectes du premier éco stade de France. Enfin comme chaque mois rencontre avec un politique: ce mois-ci Christian Estrosi, député-maire de Nice et ancien coureur motocycliste.