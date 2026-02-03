Rester chez ses parents à 49 ans ou y revenir à 30 ans avec ses propres enfants : la réalité des « Tanguy » est plus complexe qu’il n’y paraît. Ce reportage présente la vie fusionnelle de Joël et de sa mère de 87 ans, ainsi que le combat d’Anaël pour retrouver son indépendance après une rupture. Entre solidarité vitale et promiscuité étouffante, le documentaire dévoile les coulisses de ces familles qui doivent réapprendre à vivre ensemble. Un portrait factuel sur la « génération boomerang » et le défi de l’accès au logement en France. Découvrez comment la chambre d’enfant peut redevenir un refuge ou un piège.