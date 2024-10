Documentaire



La jalousie est un vilain défaut. Supportable quand elle reste modérée, elle peut devenir étouffante et mettre le couple en péril. Aurélie, 20 ans, contrôle sans cesse l’emploi du temps et les appels téléphoniques de son ami Grégory, 22 ans. Ils vivent pourtant ensemble depuis 1 an. Malgré 7 ans de mariage et 3 enfants, Geneviève et Jean-Michel se méfient l’un de l’autre. Ils testent leur amour en permanence. Elle fouille régulièrement ses poches et le surveille à son travail. Il vérifie sa manière de s’habiller et la place systématiquement face au mur dans les restaurants. Pierre est détective privé. Spécialiste des filatures discrètes, il connaît bien le problème des épouses persuadées – souvent à tort – de l’infidélité de leur mari. Paul, 28 ans, est un jaloux maladif qui se soigne. Grâce à une psychothérapie, il essaie de sauver son couple.

Un documentaire de Marc GARMIRIAN, Emmanuel BESNIER

Première diffusion : 2004