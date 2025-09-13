Documentaire

En 2007, Meredith Kercher, une Britannique âgée de 20 ans, est retrouvée assassinée à Pérouse en Italie, poignardée 47 fois. Le procureur en est convaincu : la coupable est sa colocataire, Amanda Knox. Voici l’histoire de cette étudiante américaine dont le visage a fait la une dans le monde entier… avant d’être innocentée.

