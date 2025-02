Documentaire

Ikaría, île grecque de la mer Égée, sauvage et indomptable, semble échapper à l’emprise du temps. Nichée entre montagnes et côtes escarpées, elle incarne une Grèce préservée, loin des foules touristiques. Les Ikariotes, habitants de cette île où le temps s’écoule sans hâte, ont forgé leur mode de vie dans l’isolement et la solidarité. Soudée par des traditions vivantes, ils célèbrent l’importance du partage, de la musique, et des moments simples qui tissent des liens humains profonds. Ici, la vie se déroule selon ses propres lois, où la lenteur n’est pas un défaut mais une philosophie.