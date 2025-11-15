Documentaire

En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui révèle les inégalités entre Noirs et Blancs et exacerbe les tensions. Avec le réchauffement climatique, le risque de pénurie d’eau s’intensifie, et bien que l’accès à l’eau potable soit un droit humain depuis 2010, il est difficile à assurer.

Reportage au Cap de Philippe Morel et Mathieu Cellard, suivi d’une discussion avec Christian Bréthaut, prof. à l’Institut des sciences de l’environnement UNIGE et Evelyne Fiechter Widemann, avocate et théologienne.