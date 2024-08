Documentaire



Christophe et son équipe surveillent le périphérique parisien, intervenant sur des accidents et sécurisant la circulation. Les incidents varient de simples accrochages à des collisions plus graves, impliquant parfois des bébés et des véhicules abandonnés. Grâce à leur vigilance et leur rapidité, ils parviennent à prévenir des accidents en chaîne et à protéger les usagers du périphérique.