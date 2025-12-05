Salle de fitness, piscine, habitation… les châteaux d’eau, plutôt que d’être laissés à l’abandon, font l’objet de projets de réhabilitation parfois plutôt insolites.
Un documentaire de Florent Quet
Un documentaire de Florent Quet
Les fondations constituent l’ancrage vital de toute construction, assurant sa stabilité et sa pérennité face aux aléas du temps....
Quand la copropriété de votre immeuble vampirise votre famille
Tout le monde connaît les accessoires de plage, comme les bouées ou les matelas gonflables, mais moins de personnes...
Des boules de noël originales, des bougeoirs pailletés, des centres de table nature ou encore des ronds de serviettes...
Le viager c’est cette possibilité de vendre son appartement tout en l’occupant jusqu’à sa mort. La formule a longtemps...
L’isolation d’une habitation repose sur un principe fondamental : réduire au maximum les échanges de chaleur entre l’intérieur et...
Les économies d’une vie englouties dans des travaux inutiles ! Dans le Nord et l’Est de la France, des...
Qui n’a pas eu envie d’un tableau à son image, d’une chaise qui s’adapte parfaitement à son corps et...
Les fêtes de Noël suscitent un engouement particulier en France. Si certains se contentent de couronnes et sapins décorés,...
Fouillez votre jardin pour gonfler votre salaire
Les tables en bois sont des pièces maîtresses dans de nombreux foyers, apportant chaleur et élégance à n’importe quelle...
Le monte-escalier peut s’avérer indispensable dans une maison à plusieurs étages pour une personne à mobilité réduite. L’objectif d’une...
Au rythme actuel des ventes, la France devrait compter d’ici la fin de l’année deux millions de piscines privées,...
Adulé dans les années 60 et 70 pour ses couleurs pop, puis délaissé car réputé néfaste pour l’environnement, le...
Disposer d’une maison locative à Paris est sans aucun doute l’un des meilleurs investissements que vous pouvez effectuer. Cependant,...
À l’ère de la numérisation et de l’interconnectivité continue, nous assistons à une transformation rapide de nos maisons en...
Des habitants sont forcés de quitter leur logement en urgence sur ordre de la mairie. La cause, l’insalubrité et...
A Montpellier, dans l’Hérault, Gaël et Maguelone ont économisé pour s’offrir une villa de rêve avec piscine. Pour ne...
Lorsqu’il s’agit d’installer ou de rénover un système de plomberie, le choix des matériaux pour les tuyaux est crucial....
Une construction economique !
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site