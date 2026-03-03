En France, le mal-logement touche des millions de personnes. Ce documentaire suit le parcours de Français « en galère », comme Sandrine, 33 ans, contrainte de ruser chaque soir pour dormir dans la cage d’escalier d’une tour HLM après avoir perdu son logement à cause de dettes accumulées. Découvrez aussi le combat de Moktar et des collectifs de quartier qui s’organisent pour bloquer les expulsions et pallier les failles d’un système d’urgence saturé. Un portrait factuel et bouleversant sur la fragilité de notre équilibre social et le courage de ceux qui refusent la rue.