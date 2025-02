Documentaire

Chaque année, 500 000 Français décident de construire ou de faire construire leur maison. Pendant plusieurs mois, les caméras de «Zone interdite» ont suivi quelques personnes qui ont fait ce choix. Thierry s’est donné pour objectif de construire seul une maison en bois, où il vivra avec sa compagne Valérie et leurs deux enfants. Il a un an pour y arriver. À Courbevoie, Axel et Anne-Julie transforment une ancienne caserne de pompiers en loft pour famille nombreuse. Malek et Mimouna rêvaient de s’installer avec leur bébé dans un pavillon de briques avec jardin en Seine-et-Marne. Mais le chantier est truffé de malfaçons et la maison doit être démolie. Cinq amis parisiens partent retaper un Riad délabré à Marrakech. Leur enthousiasme se heurte aux difficultés administratives.Réalisateur : Christophe GUYOMARD