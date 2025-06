Documentaire

C’est la facture en plus qui a du mal à passer quand on achète son appartement ou sa maison : les frais de notaire. Bien sûr la plus grande part revient directement à l’État mais un montant non négligeable est aussi empoché par cet auxiliaire de justice. Un montant qui a progressé mécaniquement ces quinze dernières années avec la hausse vertigineuse du prix de l’immobilier. Aujourd’hui le revenu moyen des 9 500 notaires de France est de 16 000 euros net par mois ! Ces fortes rémunérations sont-elles la garantie d’un travail juridique sérieux ou faut-il baisser les revenus des notaires comme le laisse entendre le gouvernement ?

Un documentaire de Wendy Zbinden.