Documentaire

Pour beaucoup de Français, accéder à la propriété reste un rêve inaccessible faute de moyens. Pourtant vous allez voir qu’avec un peu de temps et de débrouillardise, il est possible d’acquérir une résidence, principale ou secondaire, pour moins de 20 000 euros ! Il suffit pour cela d’acheter un terrain et d’y retaper une ruine ou de se construire une cabane. Ce ne sera pas forcément le grand luxe avec piscine et vue sur mer, mais rien ne vaut le bonheur d’être chez soi !

Un documentaire de Dorian Chotard.