Plongée au cœur d’une réalité qui frappe des milliers de Français : squatteurs, loyers impayés, propriétaires ruinés, locataires en...
Vous en avez assez de voir des mouches envahir votre espace ? Ces invités indésirables peuvent devenir rapidement agaçants,...
Voici une série de conseils détaillés qui vous permettront de réaliser une peinture extérieure durable et résistante aux différentes...
Au cours des mois d’hiver, les températures froides exigent un chauffage quotidien de la maison, ce qui assèche l’air...
Considéré comme ringard ces 20 dernières années, le liège fait son grand retour en déco. Coloré, vernis ou lissé,...
Los Angeles, la ville où les stars du monde entier ont élu domicile. Pour s’offrir la maison de leurs...
L’échange de maison pour les vacances, c’est connu ! Mais échanger sa maison définitivement, ça l’est beaucoup moins !...
Salle de fitness, piscine, habitation… les châteaux d’eau, plutôt que d’être laissés à l’abandon, font l’objet de projets de...
Faire pousser un bananier à partir d’une banane est une idée séduisante, remplie de l’espoir de voir un jour...
Depuis quelques années, les boîtes font leur retour dans nos intérieurs. Du rangement, elles sont passées à la déco....
On compte plusieurs milliers de bateaux habitations sur les fleuves canaux et rivières de France. Il faut payer l’amarrage,...
Lorsque les beaux jours pointent leur nez, la terrasse devient un véritable havre de paix où l’on aime se...
La France est LE pays des châteaux : on en compte 45 000 sur tout le territoire ! Authenticité,...
En France, un copropriétaire sur deux n’est pas satisfait de son syndic. Les syndics coûtent-ils trop chers ? Comment...
En ces temps de sensibilisation croissante à la protection de l’environnement, l’art de la décoration écologique devient plus pertinent...
Prendre soin de votre installation de plomberie est essentiel pour assurer son bon fonctionnement et éviter des réparations coûteuses....
Quand les charges nous dépouillent… Elles représentent l’ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien, à la conservation et au fonctionnement...
3500 kms de route en camping-car pour aller à la rencontre de jeunes, qui inventent des solutions alternatives afin...
Comment trouver le lieu qui nous convient ? Nos lieux de vie nous choisissent-ils ? Comment faire lorsque l’on...
Les grands projets de rénovation de l’habitat ou de construction virent parfois au cauchemar. Entre les chantiers qui n’en...
