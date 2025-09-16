Des hébergements insolites orientés développement durable et éco-responsabilité.
Des hébergements insolites orientés développement durable et éco-responsabilité.
Mener une rénovation globale et performante demande une approche structurée, stratégique et rigoureuse, afin d’obtenir un habitat à la...
Le parquet est un choix de revêtement de sol prisé pour son élégance et son caractère chaleureux. Cependant, il...
S’accorder un moment de bien-être est devenu un véritable art de vivre, et les spas s’inscrivent aujourd’hui au cœur...
Amateurs ou experts, le jardin est un lieu privilégié pour les Français. Certains n’hésitent pas à dépenser des sommes...
Les prix ici ont baissé de 50% Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Lorsqu’il s’agit de choisir le type de sol le plus facile à installer, plusieurs options se distinguent par leur...
Rénover un parquet est une tâche qui peut sembler intimidante, mais avec les bonnes techniques et un peu de...
Les insectes peuvent être une véritable nuisance dans nos maisons. Qu’il s’agisse de fourmis, de mouches, de moustiques ou...
Vous envisagez de louer un appartement ? Il est important de faire tout d’abord la visite du local pour...
Installer une piscine hors sol peut être une solution économique et simple pour profiter des plaisirs de la baignade...
De plus en plus de Français se lancent dans la construction de leur propre habitation. Une aventure épique avec...
D’épaisses moquettes dans lesquelles enfoncer ses pieds, des plaids confortables, des tapisseries fleuries : entre élégance et mauvais goût, la...
La dépense principale des Français, c’est le logement. Alors, en région parisienne, Géraldine et Karine, deux mamans seules, vivent...
Créer un bassin de jardin est un projet passionnant qui transforme n’importe quel espace extérieur en un havre de...
Dès lors que votre domicile bénéficie d’une hauteur de plafond adéquate, l’installation d’une mezzanine peut représenter la solution parfaite...
Explosion des familles monoparentales, déficit de logement, les prix de l’immobilier flambent et se loger coûte de plus en...
Une maison à la fois confortable, économique et respectueuse de l’environnement, en plus elle vous offre plusieurs bénéfices. Lorsque...
Vous souhaitez faire une estimation gratuite en ligne de votre appartement ou de votre maison, vous avez désormais une...
Cosme Literie est une marque française spécialisée dans la fabrication de matelas de haute qualité, combinant artisanat traditionnel et...
Noël sans sapin ne serait pas vraiment Noël. Entre naturel et artificiel, quelles sont les tendances ? Doit-on forcément...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site