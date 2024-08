Documentaire



3500 kms de route en camping-car pour aller à la rencontre de jeunes, qui inventent des solutions alternatives afin de se trouver un toit. Dans un contexte économique où il devient difficile de trouver sa place, les jeunes rencontrent de plus en plus de problèmes pour trouver un logement et partir de chez leurs parents, passage symbolique à la vie adulte. Certains squattent une maison ou un immeuble, d’autres pratiquent la collocation dans un bungalow de camping, les plus audacieux construisent des cabanes dans la forêt…Face à la pénurie de logement sociaux et étudiants, nous avons rencontré les jeunes qui se débrouillent pour se trouver un toit. Des actions individuelles, mais aussi collectives. Un toit pour moi, c’est politique, car c’est aussi un toi pour tous! Documentaire de John Paul Lepers et Henry Marquis