Avoir un îlot central dans sa cuisine ? C’est un rêve pour beaucoup de Français. Ils sont très nombreux à vouloir investir dans une belle cuisine. Pour les cuisinistes, la cuisine s’est démocratisée. 60% d’entres elle sont désormais ouvertes sur le séjour. L’îlot central est pratique, esthétique et convivial. Plus besoin de se séparer de ses invités pendant le repas pour aller cuisiner. Mais quelles sont les conditions ? Les prix ? Quels types d’îlots souhaitez-vous acheter ? Retrouvez plus d’informations sur l’univers de l’habitat sur https://www.cercll.fr/ le magazine maison et la déco
Réalisation : Dorothée Cochin