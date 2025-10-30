Crédits d’impôts, isolation à 1 euro… Les aides à la rénovation énergétique se sont multipliées ces dernières années. Isolation des combles, des planchers, double ou triple vitrage, permettent de faire des économies substantielles sur ses factures d’électricité et de gaz tout en mettant fin au gaspillage. Mais les arnaques sur ce marché sont nombreuses : démarchage abusif, vente forcée, devis fantaisistes, travaux mal faits voire jamais terminés, faux labels… Alors, comment s’y retrouver ? Quels sont les pièges à éviter ?